Tüketici ihtiyaç kredisine koştu... 7 Şubat 2022 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

Faturalarını, kiralarını ödeyemeyen faizine bakmadan ihtiyaç kredisi alıyor... 7 Şubat 2022 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayında hemen izle! FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr FOX Haber’e abone olmak için: https://bit.ly/2EML99S Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; deneyimli gazeteci Selçuk Tepeli'nin sunumuyla izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan FOX Ana Haber, her gün 19.00'da FOX'ta!