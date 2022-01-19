Tuğçe Kandemir - Saçlarıma Yıldız Takana Şarkı Sözleri

'' Saçlarıma Yıldız Takana '' tüm dijital platformlarda!

Gündem 19.01.2022, 15:54
Tuğçe Kandemir - Saçlarıma Yıldız Takana Şarkı Sözleri

Söz - Müzik : Tuğçe Kandemir Aranje : Hüseyin Yiğit İnsan Yönetmen: Celal Canik, Soner Karakuş Backstage : Şeref Kaner Dönder YouTube Channel Manager : MEDIADEVY

'' Saçlarıma Yıldız Takana '' sözleri;

Ne garip şu evren.

Sen bende mücevherdin önceden.

Bozdurdum anılarla,

Beş kuruş etmez dediler.

Benim paha biçemediğim yıllara.

Yaşadığımız devlerin aşkı değil.

Çok acı ,

Çok ağır,

Saygısız daha…

Saçlarıma Yıldız takana değil

Yoldurana aşıktım.

Ben onunla çıktım kapıdan.

Kime küseyim?

Saçlarıma Yıldız takana değil

Yoldurana aşıktım.

Ben onunla şıktım.

Gitti, geçmiş olsun!

Yorumlar (0)
banner287

Gelişmelerden Haberdar Olun

@