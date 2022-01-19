Tuğçe Kandemir - Saçlarıma Yıldız Takana Şarkı Sözleri
'' Saçlarıma Yıldız Takana '' tüm dijital platformlarda!
Gündem 19.01.2022, 15:54
Söz - Müzik : Tuğçe Kandemir Aranje : Hüseyin Yiğit İnsan Yönetmen: Celal Canik, Soner Karakuş Backstage : Şeref Kaner Dönder YouTube Channel Manager : MEDIADEVY
'' Saçlarıma Yıldız Takana '' sözleri;
Ne garip şu evren.
Sen bende mücevherdin önceden.
Bozdurdum anılarla,
Beş kuruş etmez dediler.
Benim paha biçemediğim yıllara.
Yaşadığımız devlerin aşkı değil.
Çok acı ,
Çok ağır,
Saygısız daha…
Saçlarıma Yıldız takana değil
Yoldurana aşıktım.
Ben onunla çıktım kapıdan.
Kime küseyim?
Saçlarıma Yıldız takana değil
Yoldurana aşıktım.
Ben onunla şıktım.
Gitti, geçmiş olsun!