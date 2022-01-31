TRT1'in Reyting Rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 11. Bölüm Full HD İzle - 31 Ocak

Alparslan: Büyük Selçuklu 11.Bölüm Özet

Kekavmenos’un “Onu almadan asla geri dönme” diyerek Akça’yı kurtarmaya gönderdiği Alpagut Alparslan’ı ikna etmek için çok zorlu bir uğraş içine girer. İkisinin de ifşa olması tehlikesi ile yüz yüzedir. Tuğrul Bey’in haklı bulduğu Yınal Bey Alparslan’a karşı yeni hamleler yaparken diğer cephede Alparslan’ın canını yakmak isteyen Bozan bu defa farklı bir oyun kurmaya hazırlanır.

Akça’nın, Alparslan’ın eline düştüğünü duyan Kekavmenos, Akça’yı kurtarmak için bütün imkânlarını seferber ederken Dukas ve Diyojen’den bu sırrı nasıl saklayacak? Bozan da bu planlarının içinde mi, yoksa Kekavmenos’un başka bir planı mı var? Obaya hain yaftasıyla zincire vurulmuş halde getirilen Akça, kendini nasıl aklayacak?

TEKRAR İZLE

GEÇEN BÖLÜM NELER OLMUŞTU?

Kurduğu plan ile Kekavmenos ve Akça’yı bir araya getiren Alparslan, gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Akça’nın, Kekavmenos’a “Baba!” hitabını duyan Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Alparslan’a gerçeği mi söyleyecek, yoksa sırrı saklayabilecek mi?

Alparslan’ın bin bir emek ve zahmetle ele geçirdiği karargahı alan Yınal’ın, karargah hakkındaki tasarrufları ne olacak? Yınal’ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına ne gelecek?

Karargahı almak için giden Diyojen, büyük bir sürpriz ile karşılaşıp canını son anda kurtarmıştı. Göktuğ’u esir alarak kurtulan Diyojen, Göktuğ’a ne yapacak? Planları suya düşen Bizans’ın karargah için yeni planları ne olacak? Alparslan’a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Alparslan’ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar. Nihayet eski gücüne kavuşacak olan Yınal, karargâhı alan Alparslan’ı bertaraf etmek için harekete geçer. İçinde Akça, Akınay ve Gevherin de olduğu kervan karargâha giden yolda Karmatilerin saldırısına uğrar. Alparslan’ın son anda yetiştiği bu saldırının ardında kim vardır? Kekavmenos mu, Bozan mı? Alparslan’a değil Yınal’a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi? En yakın adamlarından biri olan Şeddad’ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular’a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır? En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça’nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.