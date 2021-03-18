TRT Spor canlı yayın akışı 20 - 21 Mart 2021 TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar
TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT Spor Canlı yayın akışı 20 - 21 Mart 2021
20 Mart 2021
06:58 İstiklal Marşı
07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." WERDER BREMEN - BAYERN MÜNİH "
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " İSTANBULSPOR A.Ş. - ALTINORDU " (Canlı)
15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - ADANA DEMİRSPOR " (Canlı)
18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - GZT GİRESUNSPOR " (Canlı)
21:00 Stadyum (Canlı)
00:05 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
06:45 Süper Lig Özetler
21 Mart 2021
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
12:30 Derbi Özel (Canlı)
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - TUZLASPOR A.Ş." (Canlı)
15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AKHİSARSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ " (Canlı)
18:00 Stadyum (Canlı)
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANASPOR A.Ş. - BURSASPOR " (Canlı)
21:00 Stadyum (Canlı)
00:05 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı