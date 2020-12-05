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TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 5 Aralık 2020
TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR " ve TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BEYPİLİÇ BOLUSPOR - ALTAY " Canlı İzle
Gündem 05.12.2020, 01:37
06:58 İstiklal Marşı
07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " Stuttgart - Bayern Münih "
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Bülteni
11:35 HAYALLERİN PEŞİNDE
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR "
15:30 Spor Haftasonu
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BEYPİLİÇ BOLUSPOR - ALTAY "
18:00 Spor Haftasonu
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
TRT SPOR 5 Aralık 2020