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TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 27 Aralık 2020

TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. Canlı İzle

Gündem 26.12.2020, 23:23
TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 27 Aralık 2020
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06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bundesliga

07:45 Süper Lig Özetler

07:55 Takvim Yaprakları

08:00 Stadyum

11:00 Spor Bülteni

11:20 Takvim Yaprakları

11:25 Hava Durumu

11:30 Spor Haftasonu

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " MENEMEN SPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ "

15:30 Spor Haftasonu

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AKHİSARSPOR - GİRESUNSPOR "

18:00 Aktüel Futbol

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR "

21:00 Stadyum

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT SPOR 27 Aralık 2020

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#ANKARASPOR YILPORT SAMSUNSPOR #AKHİSARSPOR GİRESUNSPOR #MENEMEN SPOR ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
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