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TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 27 Aralık 2020
TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. Canlı İzle
Gündem 26.12.2020, 23:23
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Süper Lig Özetler
07:55 Takvim Yaprakları
08:00 Stadyum
11:00 Spor Bülteni
11:20 Takvim Yaprakları
11:25 Hava Durumu
11:30 Spor Haftasonu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AKHİSARSPOR - GİRESUNSPOR "
18:00 Aktüel Futbol
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR "
21:00 Stadyum
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
TRT SPOR 27 Aralık 2020