Son Dakika
TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 13 Kasım 2020
TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT Spor Canlı yayın akışı 13 Kasım 2020
Gündem 13.11.2020, 08:40 13.11.2020, 08:44
TRT SPOR 13 KASIM 2020
CANLI İZLE
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:20 Milli Takımlar Özetler
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:05 İleri Üçlü
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:05 İleri Üçlü
06:00 İngiltere Premier Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "
06:58 İstiklal Marşı