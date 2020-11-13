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TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 13 Kasım 2020

TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT Spor Canlı yayın akışı 13 Kasım 2020

Gündem 13.11.2020, 08:40 13.11.2020, 08:44
TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 13 Kasım 2020
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TRT SPOR 13 KASIM 2020

CANLI İZLE

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 TFF 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:20 Milli Takımlar Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:05 İleri Üçlü

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:05 İleri Üçlü

06:00 İngiltere Premier Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "

06:58 İstiklal Marşı

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