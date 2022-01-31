TRT 1’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 31 Ocak 2022 Yayın Akışı

TRT 1'de bugün neler var? TRT 1 bugünkü canlı yayın akışı. 31 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı, TRT 1rehberi.

Gündem 31.01.2022, 15:57 31.01.2022, 16:17
TRT 1’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 31 Ocak 2022 Yayın Akışı
Bu akşam TV'de neler var? 31 Ocak Pazartesi (TRT 1, TV8, ATV, STAR, FOX, KANAL D ve SHOW TV) TV yayın akışı!
Bu akşam TV'de neler var? 31 Ocak Pazartesi (TRT 1, TV8, ATV, STAR, FOX, KANAL D ve SHOW TV) TV yayın akışı!

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55İ ddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

00:15 112 Acil Çağrı

01:35 Türk Sineması "Mezarcı"

03:10 Şehrime Hoş Geldiniz

03:55 Seksenler (Altyazılı)

05:05.

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