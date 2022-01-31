TRT 1’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 31 Ocak 2022 Yayın Akışı
TRT 1'de bugün neler var? TRT 1 bugünkü canlı yayın akışı. 31 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı, TRT 1rehberi.
Gündem 31.01.2022, 15:57 31.01.2022, 16:17
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55İ ddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
00:15 112 Acil Çağrı
01:35 Türk Sineması "Mezarcı"
03:10 Şehrime Hoş Geldiniz
03:55 Seksenler (Altyazılı)
05:05.