TRT 1 canlı yayın izle! 7 Aralık Pazartesi TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını
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Uyanış: Büyük Selçuklu 11.Bölüm
Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis’e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım’ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı.
Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos’u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan’a dönen Sencer’i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah’ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas’ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer’in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.
Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer’in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer’in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer’in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu’nun tepkisi ne olacaktır?
Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk’ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk’ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?
Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah’ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin’in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin’e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Payitaht "Abdülhamid"
02:50 52 Hafta
03:15 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:15 52 Hafta
05:40.