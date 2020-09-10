Thor: Ragnarok - TV'de İlk - Yabancı Sinema

Thor: Ragnarok, Marvel Sinematik Evreni'nin Thor'a ve Thor çizgi romanına dayalı üçüncü filmi olup on yedinci Marvel Sinematik Evreni filmi. Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği, Craig Kyle ve Christopher Yost ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı, filmin başrollerinde Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston yer almaktadır.

Konusu

Thor, Asgard'ın Ragnarök karşısında kaderine terk edilmesi nedeniyle savaşmak zorunda kalmış ve kendini tanrılar arasındaki savaşın ortasında bulmuştur. Bu kez savaşacağı düşmanları Surtur ve Muspellheim'ın Ateş Devleri'dir. Ayrıca Odin'in kızı, ölüm tanrıçası Hela da filmde yer almaktadır. Bu savaşta Hulk ve Dr.Strange de Thor'un yanında yer almaktadır.

Oyuncular

Odin adlı karakteri Anthony Hopkins, Heimdall adlı karakteri ise Idris Elba canlandırmaktadır. Hela'yı Cate Blanchett canlandırırken Valkür Brunhilda'yı Tessa Thompson canlandırmaktadır. Jeff Goldblum Grandmaster'i , Karl Urban'sa Cellat Skurge'u canlandırmaktadır. Mark Ruffalo, Hulk'u canlandırmaktadır. Benedict Cumberbatch, Doktor Strange'i canlandırmaktadır. Surtur'u ise Taika Waititi canlandırıp, Clancy Brown seslendirmektedir.