Thor: Ragnarok - TV'de İlk - Yabancı Sinema
Thor: Ragnarok - TV'de İlk - Yabancı Sinema 10 Eylül 2020 Perşembe tarihinde saat 20.00 da ATV ekranlarında olacak
Thor: Ragnarok, Marvel Sinematik Evreni'nin Thor'a ve Thor çizgi romanına dayalı üçüncü filmi olup on yedinci Marvel Sinematik Evreni filmi. Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği, Craig Kyle ve Christopher Yost ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı, filmin başrollerinde Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston yer almaktadır.
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Oyuncular
Odin adlı karakteri Anthony Hopkins, Heimdall adlı karakteri ise Idris Elba canlandırmaktadır. Hela'yı Cate Blanchett canlandırırken Valkür Brunhilda'yı Tessa Thompson canlandırmaktadır. Jeff Goldblum Grandmaster'i , Karl Urban'sa Cellat Skurge'u canlandırmaktadır. Mark Ruffalo, Hulk'u canlandırmaktadır. Benedict Cumberbatch, Doktor Strange'i canlandırmaktadır. Surtur'u ise Taika Waititi canlandırıp, Clancy Brown seslendirmektedir.