Teşkilat 32. Bölüm Canlı Full HD İzle / 30 Ocak Pazar

Teşkilat 32.Bölüm Özet

Karargaha yapılan siber saldırı ekibi büyük bir tehlikenin içine düşürür. Bu saldırının bertaraf edilmesi için Mr. X’in vereceği bilgilere ihtiyaç vardır. Serdar ve Zehra, beraberinde bir kaybı getireceğinden habersiz olarak Elçi ve Ceren’e karşı büyük bir mücadeleye girer.

Diğer yandan Yıldırım, ekibin işini zorlaştırmak için hiç beklenmedik bir planı devreye koyar. Mete Başkan yeni oluşan bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışırken ekibin Mr. X’i çıkarma planları iyice zora girer. Halit’in ise Yıldırım’ın tüm oyunlarını açığa çıkarabilecek tehlikeli bir planı vardır.

CANLI İZLE

30 Ocak 2022 Yayın Akışı

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Yeşil Deniz

09:10 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

02:50 Payitaht "Abdülhamid"

04:40 Şehrime Hoş Geldiniz

05:10.

Teşkilat

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olmaya aday ‘Teşkilat’, 7 Mart 2021 Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

TÜRKİYE’NİN KALBİ ANKARA’DA DEV PRODÜKSİYON!

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara’da bulunuyor…

Türkiye’nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT’in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

İSİMSİZ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYELERİ

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile ‘Teşkilat’ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, ‘Teşkilat’ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

‘Teşkilat’, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı “ölüm” kararıyla çok konuşulacak!

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü ‘Teşkilat’, 7 Mart Pazar TRT 1’de!

Yayin Tarihi: Her Pazar - 20.00