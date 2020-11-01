Televizyonda Bugün (1 Kasım 2020) Ne Var?

Televizyon'da Bugün Ne Var?

SHOW, 08:15 Hayat Güzeldir (Yeni Bölüm)

Hayatın içindeki pozitif enerjiyi, sağlıklı bir yaşam için ihtiyacımız olan motivasyonu ve işimize yarayacak her değerli bilgiyi sizlerle paylaşmak için Özge Ulusoy, Hayat Güzeldir’de sizleri bekliyor.

SHOW, 17:00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)

Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)

Ekranların en eğlenceli ve en sıra dışı yarışma programı Çocuktan Al Haberi, Doğa Rutkay Kamal'ın neşeli sunumuyla, yepyeni ve birbirinden tatlı 9 çocukla birlikte hafta sonu Show TV'de!

Birbirinden sevimli çocukların kendilerine sorulan sorulara tam bir doğallık içinde verdikleri yanıtlar izleyiciyi kimi zaman şaşırtıyor, kimi zaman kahkahaya boğuyor. Doğa Rutkay Kamal ile çocuklar arasındaki diyaloglar yarışmaya renk katıyor.

9 çocuk ve 3 yarışmacının yer alacağı programda, yarışmacılar çocukların verdikleri cevapları doğru tahmin ederek topladığı puanlarla yarışmanın sonunda muhteşem ödüller kazanıyor.

Çocuktan Al Haberi'nde bugün; Doğancan Erdoğan, Merve Arık ve Çilek Sarıyıldız yarışıyor. Günün ana soruları; "Fil kadar büyümek mi isterdin yoksa kelebek kadar küçülmek mi?" ve "Çikolata bir meyve midir?" oluyor.

Luna ile jimnastik hareketleri deneyeceğiniz bu bölümde Emir'den İngilizce dersi alacak, Kami ve Uygar'ın çikolata aşkını dinleyeceksiniz. Ali Demir'den filler ile ilgili bilinmeyenleri öğrenip çok güleceksiniz.

Doğa Rutkay Kamal'ın sunumuyla minikleri ve onların kocaman dünyasını keşfedeceğiniz Çocuktan Al Haberi'nde çok eğleneceksiniz!

“Çocuktan Al Haberi”, 1 Kasım Pazar günü saat 17.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

01 Kasım 2020 Pazar SHOW, 17:00

SHOW, 20:00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)

"BU MESELE ÇÖZÜLENE KADAR BEN NE DİYORSAM ONU YAPACAKSIN!"

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 8. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ali Rıza'nın Halide'ye sert tepki gösterdiği tanıtımda Ali Rıza, "Bu mesele çözülene kadar ben ne diyorsam onu yapacaksın!" sözleriyle adeta rest çekiyor. Haşmet Ağa'nın gözleri bağlanarak götürüldüğü anlarda ise gerilim doruğa ulaşıyor. Usta oyuncu Fırat Tanış'ın Cabir karakteriyle dahil olduğu Arıza'da dengeler nasıl değişecek merakla bekleniyor.

ARIZA'NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır. Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet, kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

01 Kasım 2020 Pazar SHOW, 20:00

STAR, 20:00 Menajerimi Ara

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMÜYLE 1 KASIM PAZAR STAR'DA! 01 Kasım 2020 Pazar STAR, 20:00

KANAL D, 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!

01 Kasım 2020 Pazar KANAL D, 20:00

ATV, 20:00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)

Maria, Mustafa’yı hastaneye yetiştirmeyi başarır. Herkes Mustafa’nın hayatta olduğu sevincini yaşarken Gonca fena halde köşeye sıkışır. Gonca bu defa da işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir?

Polise gidip suçunu itiraf eden Müjdat, Gonca’yı da ele verecek midir?

Galip’in yıllardır sakladığı kişinin kimliği nihayet ortaya çıkar. Maria ile Mustafa’yı alt üst edecek bu gizemli kişinin sırrı nedir?

Derneğin ödül gecesinde yaşananlar Nihat ve Nadire ilişkisini yeni bir noktaya mı taşıyacaktır?

Rüzgar’ın her şeyi göze alıp konağa gelmesi Nisan’ı zor durumda bırakırken, Zeyno’nun beklenmedik hamlesi hangi büyük olaylara sebep olacaktır?

Bir oğlu olacağını öğrenen Mustafa, Maria ile aşkına doludizgin devam ederken, konağa adeta bomba gibi düşen sır, ikilinin hangi yeni olaylarla sınanmasına sebep olacaktır?

01 Kasım 2020 Pazar ATV, 20:00