Tanju Çolak Kaç Yaşında ve Nereli?

Futbolculuk kariyeri

Kulüp kariyeri

Futbola 10 yaşında Samsun Yolspor'da başladı.[2] Daha sonra Samsunspor'a transfer olan, Tanju Çolak, 2'si 1. Lig olmak üzere 5 kez üst üstte, toplamda da 7 kez gol kralı olmuştur.

Samsunspor'da 2 defa 1. Lig'de, 2 defa da Süper Lig'de olmak üzere 4 kez üst üstte gol kralı olmuştur. (1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87) oldu. Bu başarılarından sonra 1987-88 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 39 gol atarak kariyerinde 5., Süper Lig üçüncü defa gol krallığına ulaşırken hem Metin Oktay'a ait bir sezonda en çok gol atma rekorunu kırdı, hem de Avrupa liglerinde o yıl en çok gol atan futbolcu unvanını aldı. 1988-89 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Tanju Neuchâtel Xamax ve AS Monaco FC'ya attığı gollerle takımı sırtlayan oyuncu oldu. 1989 yılında Zico'nun jübile maçında Tanju Çolak turnuvanın karmasında yer almayı başardı.[3] 1990-91 sezonunda dördüncü gol krallığına ulaştı.

1991-92 sezonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe forması ile de aynı başarısını sürdüren Tanju, 53 maçta 50 gol attı ve 1992-1993 sezonunda beşinci ve son kez gol kralı oldu. Cem Uzan'ın İstanbulspor'u satın almasının ardından, astronomik bir yıllık maaşla 1. Ligde mücadele eden İstanbulspor'a transfer oldu. Çolak, 1994’te, kaçak Mercedes davası nedeniyle aldığı hapis cezası yüzünden, mecburen 1994'te futbolu bıraktı. Jübile maçı 29 Temmuz 1998 tarihinde Fenerbahçe Stadı'nda Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynandı.

Millî takım kariyer

55 kez millî takıma çağrılan Tanju Çolak, 14 kez Türkiye U-18, 10 kez Türkiye U-21, 31 kez de Türkiye A Millî takım formasını giymiş ve bu maçlarda 12 gol atmıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış, önce Siirtspor sonra Göztepe'de teknik direktörlüğüne gelmiştir. Kısa dönem A2 millî takım teknik direktörlüğü yapmıştır.

Menajerlik kariyeri

Tanju Çolak 2000 yılından sonra teknik direktörlüğe ara vermiştir ve kendisinin kurduğu Progol adında menajerlik bürosunda menajerlik yapmaktadır. Tanju Çolak aynı zamanda bir spor gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Özel yaşamı

Aysu Hanım ile evli ve bir oğlu bir kız çocuk babasıdır. Tanju'nun erkek kardeşi Yücel Çolak da profesyonel bir futbolcuydu.

Kaçak Mercedes davası

Tanju Çolak, özel vekaletle satın aldığı Mercedes 550 SL marka otomobilin kaçak olduğunu öğrenince kendi kendini ihbar etmiş, bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi Tanju Çolak'a ya 9 yıl hapis cezası vermiştir. İstanbulspor'da oynayan Tanju, bu sırada yurt dışına çıktı ancak 1994 yılında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. Tanju Çolak cezasını çekerken yeniden yargılanma yolu açılmış, Saray ve Bayrampaşa Cezaevi'nde yattığı 23 aylık hapis cezasının ardından 28 Şubat 1995'te serbest bırakıldı[9] ve bir daha sahalara dönemedi.