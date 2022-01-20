Survivor All Star elenen isim belli oldu 19 Ocak 2022
Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet eleme potasına yazılan isimler oldu ve bu yarışmacılardan en düşük SMS'i alan Survivor All Star 2022'ye veda etti.
Gündem 20.01.2022, 09:26
Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet eleme potasına yazılan isimler oldu ve bu yarışmacılardan en düşük SMS'i alan Survivor All Star 2022'ye veda etti.
SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2022'de 19 Ocak Çarşamba akşamı haftanın yapılan oylama sonucu adaya ilk veda eden isim Gizem Kerimoğlu oldu.