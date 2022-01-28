Survivor All Star 2022 bugün yok mu? TV8 Yayın Akışı Bugün (28.01.2022)
TV8'deki programların ve yarışmaların hangi saat kaçta yayınlandığına yayın akışı sayfamızdan bakabilirsiniz. TV8 yayın akışı için tıkla. TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kısa bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. İşte Delikanlı Sadi rolüyle diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın Binnur Kaya ile birlikte damga vuracağı yeni bölüm bugün saat 20.00 da yayında olacak.
TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kısa bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. İşte Delikanlı Sadi rolüyle diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın Binnur Kaya ile birlikte damga vuracağı yeni bölüm bugün saat 20.00 da yayında olacak.
TV8 Yayın Akışı Bugün (28.01.2022)
06:30 Oynat Bakalım Program
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program
11:15 Kırmızı Oda Dizi
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma
20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm Dizi
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm Program
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle
TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.
TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.
Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.
TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.
TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal