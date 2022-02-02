Survivor All Star 2022 bugün yok mu? 2 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - Canlı TV İzle

2 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı

07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15Survivor All StarYarışma

13:30Survivor Panorama / CanlıProgram

16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

20:00Survivor All Star / Yeni BölümYarışma

00:15Survivor Ekstra / CanlıProgram

01:30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

03:30Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram

05:30Oynat BakalımProgram

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TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle



TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.



TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.



Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.



TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.



TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal