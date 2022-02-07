Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor
Bakan Derya Yanık: “Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, “Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını farklarıyla birlikte hesaplara yatırıyoruz” dedi.
Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını kaydeden Bakan Yanık, ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylıkları ödemesi yapacaklarını ifade etti.
Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, Şubat yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.