Star TV'nin Sol Yanım dizisi başlıyor. İşte Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Star’ın yeni dizisi ‘Sol Yanım’, çok yakında izleyici ile buluşacak. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yapımcılığını BKM üstlenirken, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosunu ise, pek çok önemli dizinin senaristliğini gerçekleştiren Melis Civelek yazıyor.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesinin konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde; “Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin” gibi isimler yer alıyor.

TESADÜF SADECE BİR BAŞLANGIÇTIR…

Hikayede; zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra ufak bir mahallede yeni hayatlarına alışmaya çalışan anne ve kızının sırları ile Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine düğümlenmesi yer alıyor. Bir yanda tek başına hayatı öğrenen Serra, diğer yanında ise olağanüstü zenginliğin içinde hesaplara ve sırlara boğulmuş Kutlusoy ailesinin veliahtı Selim…

Aşkların tesadüflere, tesadüflerin aşklara kapı araladığı bu hikayede; hem çözülmesi gereken düğümler hem de her düğümde ortaya çıkan yeni sırlar var.

‘Sol Yanım’, geleceğin pek çok yıldız adayı genç oyuncularının yanı sıra, göz kamaştırıcı mekanları, arabaları ve kostümleri ile de ekrana damga vuracak.

KÜNYE;

Yapım: BKM

Tür: Dram

Yönetmen: Serdar Gözelekli

Yapımcı: Necati Akpınar

Senaryo: Melis Civelek - Özlem Çadırcı

Oyuncu kadrosu;

Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker.

‘Sol Yanım’ çok yakında Star’da…