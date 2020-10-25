Star TV Menajerimi Ara 9. Bölüm HD Tek Parça ve 10. Bölüm Fragmanları İzle - Son Bölüm

9. Bölüm Özeti:

Dicle’nin Kıraç’ın kızı olduğunu öğrenen Beren, Dicle’yi hayatlarından çıkarmaya karar verir. Feris ve Kıraç, iki eski sevgili olan oyuncuları Gülce ve Hakan’ı aynı projede oynamaları için ikna etmeye çalışırken, yaşanan yanlış anlaşılmalar ortalığı karıştırır ve ajansta işler zora girer. Nejat’ın kendisinden bir şeyler sakladığını düşünen Feris, hiç beklemediği bir gerçekle karşılaşır. Dicle kendi hayatındaki sorunlarla mücadele ederken, Feris’in oyuncusu olan Emir’le tanışır. Barış ise hem Dicle’nin yanında olmaya hem de Beren’i durdurmaya çalışır. Ajansta yaşanan her şey sosyal medyaya sızınca, içlerinde muhbir olduğundan emin olan menajerler durumu çözmek için harekete geçer. Beren ve Dicle ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ajanstaki bütün dengeleri değiştirecektir.

TEKRARINI İZLE

MENAJERİMİ ARA

'Menajerimi Ara' Herkesi Ekran Başına Kilitledi

Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. AB kategorisinde en çok izlenen dizi olan ‘Menajerimi Ara’, yeni bölüm

tanıtımıyla da büyük merak uyandırdı.

Star’ın Ay Yapım imzalı dizisi Menajerimi Ara, dün akşam yayınlanan 9. bölümüyle; AB kategorisinde 5,54 izlenme oranı, 14,49 izlenme payı ile 100 program arasında en çok izlenen ‘dizi’ oldu.

DİCLE VE BARIŞ’IN ARASINDAKİ İPLER GERİLİYOR

‘Menajerimi Ara’ dizisinin Feyyaz Yiğit, Burak Tozkoparan, Ali Yoğurtçuoğlu ve İlkin Tüfekçi’nin konuğu olduğu, sosyal medyada gündem yaratan 9. bölümü dün akşam yayınlandı. Mayda’nın Dicle’yi suçlaması ile biten bölümün hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde ise; Barış, Dicle’ye toplantıda yaşananları sorar. Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Dicle, Barış’ın ona güvenmemesi üzerine fazlasıyla kırılır. Dicle bu sırada Emir’in yakın markajındadır. Emir’in Dicle’ye yardım etmeye çalıştığını gören Barış durumdan rahatsız olur.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE YORUM ALDI

‘Menajerimi Ara’, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#MenajerimiAraPazar’ etiketiyle binlerce yorum yapan seyirci, dizinin nabzını saniye saniye tuttu.

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

‘Menajerimi Ara’ her pazar, Star’da…

8. Bölüm Özet:

Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.Ajans çalışanları yılın etkinliğine dair her şeyi çözdüklerini düşünürken etkinlik sırasında herkesle birlikte onlar da büyük bir sürprizle karşılaşır. Ancak o gecenin asıl büyük sürprizi Beren’in Dicle hakkında öğrendikleri olacaktır.

7. Bölüm Özet

Dicle’nin istifa haberi Ego Ajans’a bomba gibi düşer. Dicle’nin hiçbir açıklama yapmadan bir anda işi bırakmak istediğini açıklaması Feris’i çok öfkelendirir ve Dicle’ye yerine birini bulmasını söyler. Bu sırada Gökçe Bahadır’a yeni bir sinema filmi teklifi gelmiştir. Ancak çekimleri devam eden yabancı ortaklı filmin son set günleri yeni filmle çakışır. Çınar, ne yapacağını şaşırmış haldeyken yardımına Kıraç koşar. Feris ise Ahmet Rıfat Şungar’dan beklenmedik bir telefon alır; oyuncu kendini inanılmaz bir fotoğraf çekiminin ortasında bulmuştur ve nasıl kurtulacağını bilemiyordur. Barış, Dicle’nin istifasını duyduğunda çok üzülür, Dicle gitmesin diye elinden geleni yapmaya kararlıdır. Dicle, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü sırada Mayda şoke eden bir haberle ajansa gelir.