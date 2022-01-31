Star Haber 31 Ocak 2022 Ana Haber Full HD izle | Star TV
Siyasetten sıcak olaylara, ekonomiden sağlığa, her konuda hızlı, güvenilir ve objektif habercilik ilkeleriyle Türkiye’nin en çok izlenen haber bültenlerinden biri olan Star Ana Haber seyircisi ile her gün saat 19.00’da buluşuyor!
Gündem 31.01.2022, 19:07 31.01.2022, 19:07
Siyasetten sıcak olaylara, ekonomiden sağlığa, her konuda hızlı, güvenilir ve objektif habercilik ilkeleriyle Türkiye’nin en çok izlenen haber bültenlerinden biri olan Star Ana Haber seyircisi ile her gün saat 19.00’da buluşuyor!
06:30 Pulsar Yerli Dizi / Tekrar
08:45 Çizgi Film Kuşağı Çizgi Film
09:15 Bir Demet Tiyatro Tekrar
11:00 Tülin Şahin ile Moda Kadın Programı
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk Yaşam
14:00 Delisin Yerli Sinema
15:45 Kaderimin Oyunu Yerli Dizi / Tekrar
18:45 Star Haber Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin Yerli Sinema
22:30 Hedefim Sensin Yerli Sinema / Tekrar
00:45 Annemizi Saklarken Yerli Dizi / Tekrar
03:10 Vahe ile Evdeki Mutluluk Yaşam
04:40 Müzik Türk Müziği / Tekrar
05:40 Pulsar Yerli Dizi / Tekrar