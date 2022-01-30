Star Haber 30 Ocak 2022 Ana Haber Full HD izle | Star TV

Siyasetten sıcak olaylara, ekonomiden sağlığa, her konuda hızlı, güvenilir ve objektif habercilik ilkeleriyle Türkiye’nin en çok izlenen haber bültenlerinden biri olan Star Ana Haber seyircisi ile her gün saat 19.00’da buluşuyor!

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06:30 Pulsar Yerli Dizi / Tekrar

08:45 Çizgi Film Kuşağı Çizgi Film

09:15 Bir Demet Tiyatro Tekrar

11:00 Tülin Şahin ile Moda Kadın Programı

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk Yaşam

14:00 Delisin Yerli Sinema

15:45 Kaderimin Oyunu Yerli Dizi / Tekrar

18:45 Star Haber Ana Haber

20:00 Hedefim Sensin Yerli Sinema

22:30 Hedefim Sensin Yerli Sinema / Tekrar

00:45 Annemizi Saklarken Yerli Dizi / Tekrar

03:10 Vahe ile Evdeki Mutluluk Yaşam

04:40 Müzik Türk Müziği / Tekrar

05:40 Pulsar Yerli Dizi / Tekrar