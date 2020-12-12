Sol Yanım 3. Bölüm Tek Parça Full HD İzle - Sol Yanım 4. Bölüm Fragman Yayınlandı

3. Bölümde Neler Olacak?

Burak’ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra’ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim’in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Barbar, Burak’ı Serra’dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar’ın Serra’ya ilgisini kıskanacak.

Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik’in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik’in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim’i rahatsız edecek.

İhsan, oğlu Selim’le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena’nın gizemli ilişkisi ve İhsan’ın Serra’ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!

3. BÖLÜM TEKRARI İZLE

Sol Yanım 4. Bölüm Fragman Yayınlandı

2. Bölümde Neler Oldu?

Serra’nın gizemli haline tutulan Burak’ın girişimleri nasıl sonuçlanacak? Burak’a yardım için kolları sıvayan Biricik’in planı ne olacak? Burak’ın Serra’ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim’in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getirecek.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik’in Kutlusay Malikanesi’ne sürpriz ziyareti Asena’nın yeni planının fitilini ateşleyecek. Selim’e takıntılı biçimde aşık olan Hülya’nın beklenmedik hareketiyle Selim’in okuldaki ünü tehlikeye girecek. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay’ın öfkesi durdurulamayacak.

Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar’ın dönüşü ile ortalık karışacak.