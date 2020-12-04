Sol Yanım 2. Bölüm Tek Parça Full HD İzle - Sol Yanım 3. Bölüm Fragman Yayınlandı

2. Bölümde Neler Olacak?

Serra’nın gizemli haline tutulan Burak’ın girişimleri nasıl sonuçlanacak? Burak’a yardım için kolları sıvayan Biricik’in planı ne olacak? Burak’ın Serra’ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim’in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getirecek.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik’in Kutlusay Malikanesi’ne sürpriz ziyareti Asena’nın yeni planının fitilini ateşleyecek. Selim’e takıntılı biçimde aşık olan Hülya’nın beklenmedik hareketiyle Selim’in okuldaki ünü tehlikeye girecek. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay’ın öfkesi durdurulamayacak.

Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar’ın dönüşü ile ortalık karışacak.

AKŞAM KUŞAĞI YAYIN AKIŞI

Yerli Dizi SOL YANIM 20:00, Yabancı Sinema GÜNEŞİN KAPILARI 00:30, Yabancı Sinema GÜNEŞİN KAPILARI 02:00 ,Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 03:40 Yerli Dizi / Tekrar GENİŞ AİLE 05:30

2. BÖLÜM TEKRARI İZLE

1. Bölümde Neler Oldu?

Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır. Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay’dan tepki görmektedir.

İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra’nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim’le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.