Sol Yanım 1. Bölüm (26 Kasım 2020) HD Tek Parça full İzle - Star TV

1. Bölüm Konusu;

Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır. Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay’dan tepki görmektedir.

İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra’nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim’le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.

SOL YANIM

Star’ın yeni dizisi ‘Sol Yanım’ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturan zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. ‘Sol Yanım’da başrolleri; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli paylaşıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe STAR, 20:00

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