Sokağa Çıkma Yasağı Bugün (28 Kasım 2020) Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

*Bu doğrultuda ilk uygulama olarak

28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 28 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar,

28 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar,

sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.