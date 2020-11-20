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Sokağa Çıkma Yasağı Bugün (20 Kasım 2020) Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
Corona virüs salgının ilk aylarında ilan edilen, sonrasında normalleşme süreci kapsamında atılan adımlarla kaldırılan sokağa çıkma yasağı son dönemdeki vakalardaki artış nedeniyle yeniden gündeme geldi.
Gündem 20.11.2020, 14:08
Sokağa Çıkma Yasağı Bugün (20 Kasım 2020) Uygunlanmayacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
*Bu doğrultuda ilk uygulama olarak
21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar,
22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar,
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.