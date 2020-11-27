ŞOK saat kaçta açılıyor? 27 Kasım Cuma ŞOK çalışma saatleri, açılış-kapanış saati

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

ŞOK marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 20.00'da kapacak.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK, her sabah saat 10.00'da açılmaktadır.

ŞOK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK, akşam 20.00'de kapanmaktadır.

ŞOK HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

ŞOK, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 10.00 ile 20.00 arası hizmet vermektedir.