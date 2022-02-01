Şok 9 Şubat 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu! Şok'a Yeni Haftada Hangi Ürünler Geldi?

Türkiye'nin en büyük perakende mağazalarından birisi olan ŞOK marketler zinciri her hafta yayınladıkları aktüel ürünle katalogları ile milyonlarca vatandaşa hizmet vermektedir. Her hafta gelen yeni ürünler ile birlikte müşterilerini mutlu eden ŞOK marketlerde bu hafta mağazarala hangi ürünler gelecek? ŞOK 9 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 9 Şubat 2022 kataloğu olarak biliniyor. Peki bu hafta gelen ürünler arasında ne var? İşte detaylar..

ŞOK 9 Şubat Aktüel Ürünler

ŞOK marketler grubuna 9 Şubat 2022'de gelecek ürünler belli oldu. İşte yeni haftada müşterilerin beğenisine sunulacak ürünler..

Acar Atom Kek Kalıbı 149 TL

Borcam Kek Kalıbı 1620 cc 39,95 TL

Fırın Saklama Kabı 1000 cc 34,95 TL

Fırın Saklama Kabı 650 cc 26,95 TL

Motte Yuvarlak Fırın 299 TL

Titiz Pratik Kurabiye Kalıbı 9,99 TL

Titiz Krema Pompası 9,99 TL

Titiz Krema Torbası 9,99 TL

Silikon Fırın Matı 44,95 TL

Çok Amaçlı Masa Örtüsü 9,99 TL

Yumurta Fırçası 9,99 TL

Silikon Spatula 9,99 TL

Yaylı Çırpıcı 9,99 TL

Silikon Tekli Tepsi Tutacağı 22,95 TL.

ŞOK marketler grubuna yeni haftada gelmesini istediğiniz ürünleri sizlerde aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.