Şok 16 Şubat 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu! Şok'a Yeni Haftada Hangi Ürünler Geldi?

Türkiye'nin en büyük toptan perakende alışveriş mağazalarından birisi olan Şok'da 16 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftada ŞOK marketlere gelecek ürünler kısa süre içerisinde Türkiye'de gündem oldu. Peki müşterilerin beğenisine sunulacak bu haftanın yeni ürünleri neler? İşte detaylar..

ŞOK 16 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda müşterileri aşağıda yer alan ürünler bekliyor.

2 yıl garantisi filtre kahve makinesi Goldmaster 249,00TL fiyatıyla Şok Aktüel'de bu hafta öne çıkıyor. Goldmaster Elsa saç düzleştirici yeni haftada 119,00TL fiyatıyla satışa çıkacak. Erkekler için ise Goldmaster saç ve sakal şekillendirici ürün ise 119TL fiyatıyla vatandaşların beğenisine sunulacak. İşte Şok aktüel'de yeni haftada indirime girecek ürünler..

Yün yastık ise 89,90 TL

Kadın crop pijama takımı 69,95 TL

Kadın dantelli sütyen takım 34,95 TL

Quenn Qfs-490 fanlı ısıtıcı 189,00 TL

Kuru çiçekli kokulu mum setini 12,95 TL

Kokulu teneke mumlar 12,95 TL

Tealight 16lı mum ise 14,95 TL

Neon yıldız/kalp neon led dekoratif aydınlatma 69,95 TL

Kaktüs led dekoratif aydınlatma ise 39,95 TL

Sevgililer Günü kalpli aranjman ise 24,90 TL

Şok aktüelde yeni haftada gelmesini istediğiniz ürünleri yorum kısmından paylaşarak gelmesini sağlayabilirsiniz.