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Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almanın nedenleri

Sigarayı bırakmaya niyetlenen insanların en büyük korkusu, bıraktıktan sonra hızla kilo almak.

Gündem 06.10.2019, 22:49
Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almanın nedenleri
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Sigarayı bırakmaya niyetlenen insanların en büyük korkusu, bıraktıktan sonra hızla kilo almak. Öyle ki; tiryakilerin önemli bir kısmı kilo almaktansa sigaraya devam etmeyi daha makul bulabiliyor.

İnsanların sigarayı bıraktıktan sonra kilo almaya başlamasının temelde 3 nedeni var: Metabolizmanın yavaşlaması, tat alma yetisinin geri kazanılması ve el alışkanlığı ile sürekli atıştırma isteği. Alınacak önlemlerle kilo almaya neden olacak faktörlerin önüne geçilebilir. Sigarayı bıraktıktan sonra alınan kilonun fizyolojik nedenleri belli olduğu için bu nedenler ortadan kaldırıldığında kilo almadan bağımlılıktan kurtulmak mümkün.

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