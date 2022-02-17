ShowMax Yayın Akışı - 17 Şubat 2022

17 Şubat 2022 tarihli Show Max yayın akışı:

06:30 En İyi Arkadaşım 'Dizi' Show Max, 06:30

07:30 Gelin Evi Show Max, 07:30

09:00 Cennet Mahallesi 'Dizi' Show Max, 09:00

11:30 Kuaförüm Sensin Show Max, 11:30

13:45 Yağmur Zamanı 'Dizi' Show Max, 13:45

16:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu Show Max, 16:00

17:00 Cennet Mahallesi 'Dizi' Show Max, 17:00

20:00 Dila Hanım 'Dizi' Show Max, 20:00

23:00 Yağmur Zamanı 'Dizi' Show Max, 23:00

01:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar) Show Max, 01:00

02:00 Gelin Evi (Tekrar) Show Max, 02:00

04:00 Kuaförüm Sensin (Tekrar) Show Max, 04:00

Davetsiz Misafir

"Davetsiz Misafir", müzik dünyasının perde arkasından kesitleri de yansıtan bir dizi...

Tardu Flordun'un çapkın bir popstar olan Tarcan'ı canlandırdığı dizide Pınar Altuğ da Tarcan'ın vaatlerle kandırıp hamile bıraktığı hayranını canlandırıyor.

Defne adlı bu genç kız, tek başına büyütemeyeceğini anladığı bebeğini Tarcan'ın kapısının önüne bırakınca popstarın hayatı baştan sona değişir.

Pınar Altuğ'un ayrıca bir köylü kızını da canlandıracağı dizide Pakize Suda'yı Tarcan'ın annesi Kehribar, Aykut Oray'ı da plakçısı Pehlivan rolünde izleyeceğiz.

Pop ve magazin dünyasının ünlülerine göndermelerde de bulunacak olan dizinin senaryosunu Gani Müjde ve Tükenmez Kalem ekibi yazdı...

Deli Yürek

Yusuf askerliğini yapmış, geri dönmüştür. Mahalle halkı, annesi ve kızkardeşi tarafından coşku ve sevinçle karşılanır. Bu arda zengin bir ailenin kızı olan Feraye, kaza yaptığı arabasını Yusuf'un çalıştığı tamirciye bırakır. Yusuf, arabayı Feraye'nin evine götürdüğünde; gördüğü malikane ve Feraye'nin ailesi onu bir hayli şaşırtır. Mahalledeki lokantaya sık sık uğrayan mafya babası Süslü, Yusuf için yeni bir hayata gidebileceği bir yoldur. Yusuf, Süslü'yü ziyarete gittiği gün, Süslü için kurulan bir pusuyla karşı karşıya gelir...