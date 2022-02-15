ShowMax Yayın Akışı - 15 Şubat 2022

Show Max Yayın Akışı - 15 Şubat 2022

06:30 En İyi Arkadaşım 'Dizi' Show Max,30

07:30 Gelin Evi Show Max, 07:30

09:00 Cennet Mahallesi 'Dizi' Show Max, 09:00

11:30 Kuaförüm Sensin Show Max, 11:30

13:45 Yağmur Zamanı 'Dizi' Show Max, 13:45

16:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu Show Max, 16:00

17:00 Cennet Mahallesi 'Dizi' Show Max, 17:00

20:00 Dila Hanım 'Dizi' Show Max, 20:00

23:00 Yağmur Zamanı 'Dizi' Show Max, 23:00

01:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar) Show Max, 01:00

02:00 Gelin Evi (Tekrar) Show Max, 02:00

04:00 Kuaförüm Sensin (Tekrar) Show Max, 04:00

Cennet Mahallesi İstanbul'un kenar semtlerinden biridir. Dans, müzik, aşkların bol olduğu bir yerdir burası. En güzel kızlar, en afili delikanlılar, en hoş sohbet duygulu insanlar burada yaşar.

Bu mahallenin gülü güzeller güzeli dansöz Sultan ile yanık sesli kemancı Ferhat birbirlerine deliler gibi aşıktır ama iki taraf aileleri arasında 4 göbek önceden başlayan düşmanlık bu iki sevgilinin aşkına mani olmaktadır.

Acaba Sultan ile Ferhat ailelerin onayını alıp kavuşabilecekler mi?

Fırat İstanbul'un en ünlü gece kulüplerinden Edda'nın ortaklarındandır. Para sıkıntısı yoktur, çok güzel bir evde yaşamakta, çok güzel bir otomobil kullanmakta ve dört çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya çalışmaktadır. Öfkeli ama bir o kadar da yakışıklı ve karizmatiktir. Onun en büyük sorunu 5 yaşındaki sorunlu kızı Naz'dır.

Eylül'se bebekken geldiği bir yetiştirme yurdunda büyümüş, çok çalışmış, annesini ve babasını hiç tanımamanın üzüntüsünü başarılarıyla örtmüş, çok güzel ve çok başarılı bir genç kız olarak makus talihini yenmiştir. Fırat'ın tersine çok sakindir, hayata gülümseyerek bakmayı ilke edinmiştir...

Fırat, küçük kızına bakıcılık yapacak birisini aramaktadır. Bu arayış, Yetiştirme Yurdu'ndaki dünyasında arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Eylül'ün karşısına bir sürpriz olarak geliverir.

Yeni bir iş! Ama bakalım bu yeni iş Eylül'ün hayatına neler getirecek?

O güne kadar en az on bakıcıyı kaçırtan küçük Naz'a, otoritenin simgesi halinde yaşayan Fırat'a... Hiç alışık olmadığı zengin yaşama dayanabilecek mi Eylül?Üstelik Fırat'ın yakınındaki tek insan olan Aslı'ysa artık ondan bir şeyler beklemektedir. Arkadaşlıklarının yeni bir yola girmesi için her şey hazırdır. Aslı güzel, kültürlü, güçlü bir kadın. Fırat'ın evine ve çocuklarına yakışacak birisi.

Belki de bu yüzden, Fırat'a yaklaşma ihtimali olan bütün kadınlardan kuşkulanıyor...

Kim bilir? Belki Eylül'den bile...

SHOW MAX // D-Smart 94.Kanal // Türksat 3A Frekans: 11045Mhz, Polarizasyon: Horizontal (H), Sembol orani: 4800, FEC: 3/4 (TMSF 2014-)