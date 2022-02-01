Show TV Üç Kuruş 12. bölüm izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak?

Üç Kuruş'un 12. Bölümünde neler olacak?

Kartal ve Efe, İrfan’ın yönlendirmesiyle Çetin’e ulaşmayı başarırlar.

Çetin, Kartal ve Efe’nin Azade’ye karşı büyük bir zafer kazanmalarını sağlar. Ama Baybars’la kişisel bir husumeti olan Çetin’in Baybars’a giden yolda herkesten gizlediği özel bir ajandası vardır.

Bahar, Adnan’ın aklını karıştırmasıyla Kartal’dan birtakım şeyler gizlemeye başlar. Leyla ise Efe’nin sırrını abisi Kartal'a söylemeye kararlıdır. Kitabında yenilgi yazmayan Azade’nin beklenmedik bir hamleyle Kartal ve Efe’ye teklifte bulunması her şeyi değiştirir.

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Üç Kuruş 11. Bölümde neler olmuştu?

Üç Kuruş'un 11. Bölümünde; Kartal ve Efe, İrfan’la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars’ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla’ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe’nin yeni rakibi Azad’a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe’nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal’la beraber kurdukları oyunda Kartal’dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan’a bağlayan yeni biriyle tanışırlar

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