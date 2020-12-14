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Show TV Çukur 107. Bölüm HD Tek Parça Canlı İzle - Son Bölüm

Çukur'un 107. Bölümünde neler olacak? Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

Gündem 14.12.2020, 08:53
Show TV Çukur 107. Bölüm HD Tek Parça Canlı İzle - Son Bölüm
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Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

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