Show TV canlı izle! Show TV yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe

12 Kasım 2020 Perşembe Show TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Show TV'de bugün Alev Alev Dizisi 2. Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Alev Alev Dizisi 2. Bölüm Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli Show TV yayın akışı ve detayları.

Show TV yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba

06: 45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Yeni GelinTekrar

11:15 Kalp AtışıTekrar

13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Alev AlevYeni Bölüm

22:30 Alev Alev Tekrar

01:30 ArızaTekrar Altyazılı

04:30 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

Alev Alev Yeni Bölüm

Alev Alev'in 2. Bölüm Ön İzlemesi yayında! Alev Alev'in heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sarnıçta yolları kesişen Rüya ve Ömer'in yeniden karşılaştığı sahnede Ömer, ceketini ve cüzdanını adresine göndermek isteyen Rüya'nın numarasını istiyor. Rüya'nın yanından ayrılan Ömer'in sözleri üzerine ikili arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor