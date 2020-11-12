Show TV canlı izle! Show TV yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe
12 Kasım 2020 Perşembe Show TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Show TV'de bugün Alev Alev Dizisi 2. Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Alev Alev Dizisi 2. Bölüm Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli Show TV yayın akışı ve detayları.
12 Kasım 2020 Perşembe Show TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Show TV'de bugün Alev Alev Dizisi 2. Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Alev Alev Dizisi 2. Bölüm Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli Show TV yayın akışı ve detayları.
Show TV yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba
06: 45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Yeni GelinTekrar
11:15 Kalp AtışıTekrar
13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 Alev AlevYeni Bölüm
22:30 Alev Alev Tekrar
01:30 ArızaTekrar Altyazılı
04:30 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar
Alev Alev Yeni Bölüm
Alev Alev'in 2. Bölüm Ön İzlemesi yayında! Alev Alev'in heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sarnıçta yolları kesişen Rüya ve Ömer'in yeniden karşılaştığı sahnede Ömer, ceketini ve cüzdanını adresine göndermek isteyen Rüya'nın numarasını istiyor. Rüya'nın yanından ayrılan Ömer'in sözleri üzerine ikili arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor