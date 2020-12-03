Show Ana Haber (3 Aralık 2020) Canlı İzle

Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan Show Ana Haber pazartesiden itibaren Ece Üner’in sunumuyla Show TV’de!

Hafızalara kazınan olaylar, çok konuşulan görüntüler, gündem yaratan, günlerce tartışılan haberlere imza atan bir ekiple Türkiye’nin ve dünyanın en önemli gelişmelerini hep Show Haber farkıyla izlediniz! Türkiye’nin ve dünyanın gündemi takip ettiği Show TV Ana Haber artık deneyimli sunucu Ece Üner’in sunumuyla ekrana gelecek.

Özel haberleriyle gündem yaratan Show TV Ana Haber Ece Üner’in sunumuyla hafta içi her gün saat 18.45’te Show TV’de!