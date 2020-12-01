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Sezen Aksu'nun Doymadım Doyamadım Şarkısı Masumlar Apartmanında
Doymadım, doyamadım Sezen AKsu Sezen Aksu'nun Doymadım Doyamadım Şarkısı Masumlar Apartmanında gündemde
Gündem 01.12.2020, 23:47 01.12.2020, 23:55
Doymadım, doyamadım
Vurgun yemiş misali gönlüm
Tutuldu aşka,
Ciğerimden yanıyorum ben
Bu defa başka,
Bu yangın benle ölünceye dek
Yaşasın varsın,
Dünyanın o son günü sen
Beni arayacaksın
Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben
Kimseyi koyamadım yerine yeniden
Saymadım, sayamadım sensiz geçen yılları
Ne inkâr ne itiraf, bu yalnızca sitem
Zannetme, bir gün geri dönmek değil niyetim
Hasrete teslim oldum, asla gelmeyeceğim
Bu yangın benle ölünceye dek
Yaşasın varsın,
Dünyanın o son günü sen
Beni arayacaksın
Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben
Kimseyi koyamadım yerine yeniden
Saymadım, sayamadım sensiz geçen yılları
Ne inkâr ne itiraf, bu yalnızca sitem