Şeref Sözü 2. Bölüm HD Tek Parça izle 21 Ekim 2020

Şeref Sözü'nün 2. Bölümünde neler olacak?

Cihan ve İsra’nın adaya gelişinin ardından Adabeyli Adası’nda gerilim tırmanıyor! Yasemin ile evleneceği düğün gününde kolunda ‘karım’ diye tanıttığı İsra ile birlikte adaya dönen Cihan, başta Yasemin olmak üzere herkesi şoke eder.

Şükran ve Sefer, kızları Yasemin’in bu şekilde ortada bırakılması karşısında Cihan’dan hesap soracaklarken, oğlunun her kararının, her şartta arkasında duran annesi Emsal bile bu kez Cihan’ı desteklemez.Tüm ailesi ve ada halkı, düğünü için onu beklerken Cihan, İsra ve oğlum dediği Ömer’in adada kalacağını ilan edince, Yasemin oğulları Mustafa’yı da yanına alarak ortadan kaybolur.

Düğün telaşı, yerini intikam yemini ederek giden Yasemin ve küçük Mustafa’yı arama faaliyetlerine bırakır. Nereye geldiğini bile bilmeden çıktığı yolculukta, birden kocaman bir topluluğun nefreti ile karşılaşan İsra’yı da zor günler beklemektedir.

İSRA VE BEBEK MALİKANENİN BODRUMUNDA!

Babasının öldürüldüğü gece evini terk edip bir depoda doğum yapmak zorunda kalan, kucağında birkaç saatlik bebeğiyle Cihan’ı arayarak yardım isteyen İsra, kurtulduğuna sevinemez haldedir. Yıllardır planlanan düğünü gerçekleştiremeyen ve torunu ile müstakbel gelini kayıplara karışan Emsal Hanım’ın İsra’nın hikayesini öğrenmeye hiç niyeti yoktur. Kimsenin gözüne görünmemeleri için İsra ve bebeğini malikanenin bodrumuna yerleştirir.

Sevdiği herkesi karşısına alan Cihan Adabeyli, İsra’yı ailesine kabul ettirebilecek mi? Cihan’a büyük bir acı bırakmaya kararlı olan Yasemin’in planı ne? İsra, Adabeyli Adası’nda ayakta kalmak için neler yapacak? İsra’nın adadan gitmesi için Cihan’a mühlet veren Emsal Hanım, süre dolduğunda ne yapacak?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’, ikinci bölümüyle Çarşamba 20.00’de Show TV’de!

İlk bölümündeki görkemli prodüksiyonu ve konusu ile merak uyandıran 'Şeref Sözü'nün başrollerini Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik paylaşıyor.

'Şeref Sözü'nün ikinci bölümünde, 'Cihan' ve 'İsra’nın adaya gelişinin ardından Adabeyli Adası'nda gerilim tırmanıyor. 'Yasemin' ile evleneceği düğün gününde kolunda 'eşim' diye tanıttığı 'İsra' ile birlikte adaya dönen 'Cihan', başta 'Yasemin' olmak üzere herkesi şoke eder. 'Şükran' ve 'Sefer', kızları 'Yasemin'in bu şekilde ortada bırakılması karşısında 'Cihan'dan hesap soracaklarken, oğlunun her kararının, her şartta arkasında duran annesi Emsal bile bu kez 'Cihan'ı desteklemez. Tüm ailesi ve ada halkı, düğünü için onu beklerken 'Cihan', 'İsra' ve oğlum dediği 'Ömer'in adada kalacağını ilan edince, 'Yasemin' oğulları 'Mustafa'yı da yanına alarak ortadan kaybolur.

Cevdet Mercan'ın yönetmeni Eda Tezcan'ın senaristi olduğu 'Şeref Sözü'nün zengin oyuncu kadrosuda Umut Kurt, Meltem Gülenç, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş de yer alıyor.