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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 14-15 Mart 2020'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Gündem 23.12.2019, 08:54 23.12.2019, 09:37
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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu
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ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu.

Buna göre, ilk kez sınava başvuracak adayların, 31 Ocak 2020 itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gerekiyor.

İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi 10 Ocak 2020, tekrar katılacaklar için 21 Şubat 2020 olarak belirlendi.

Sınavlar, 14-15 Mart 2020'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

#türkiye
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