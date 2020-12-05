Sen Çal Kapımı 21. bölüm Canlı izle tek parça

Ertesi gün Eda işe gittiğinde İnci Gülüşlü Kızlar Derneği’nin yürüttüğü kampanyanın yüzü olması için teklif alır. Aynı teklif Serkan’a da yapılmıştır. Serkan düşünmeden reddederken Eda Serkan’a inat fotoğraf çekimine katılacağını söyler.

Alptekin’in sakladığı sırrı öğrenen Ayfer, yüzleşmek için Aydanlar’ın evine gittiğinde hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır ve Aydan’a yardım etmek zorunda kalır.

Bu sırada Serkan, Eda’nın yanında olabilmek için reddettiği kampanyaya katılmanın bir yolunu aramaktadır. Diğer yandan Aydan da Serkan ve Eda’yı bir araya getirebilmek için planlar yapar, ancak bu planlar öyle bir sarpa sarar ki kendisi bile işin içinden çıkmakta zorlanacak hale gelir.

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