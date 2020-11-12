Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı - Youtube - Fox tv izle
Sen Çal Kapımı 18. bölüm ile çarşamba akşamı FOX ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Peki, Sen Çal Kapımı dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Reyting rekorları kıran Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? 19. bölüm fragmanı izle! 18. bölüm canlı izle!
FOX'un romantik dizisi Sen Çal Kapımı, Hande Erçel ve Kerem Bürsin başrolünde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Beklenmedik bir aşk hikayesini konu edinen Sen Çal Kapımı, çarşamba akşamları yayımlanıyor. Peki Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen çal kapımı 18. bölüm kesintisiz izleme linki!
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Efe, Türkiye’nin en önemli ailelerinden birini holdinge müşteri olarak getirerek Serkan’ın güvenini kazanmaya çalışır. Oysa aslında Serkan’la ilgili gizli planları vardır. Aile büyük projelerini vermeden önce, evlerinin tadilatını yaptırarak şirketi tanımak ister. Evin tadilatıyla Eda ve Serkan ilgilenir, evin sahipleri Emre ve Aslı’yla arkadaş olurlar. Aslı özel bir sırrını Eda’yla paylaşınca, işler çığırından çıkar. Serkan ve Eda birçok yanlış anlaşılmaya yol açacak tatlı bir maceraya atılırlar.
Bu arada Serkan, Eda’nın hamile olduğuna emindir. Ama Eda’nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Bir taraftan Eda’ya beslediği derin aşk, diğer taraftan ona yakın olamamak Serkan’ı mahveder.
Eda ise tüm kızgınlığına rağmen Serkan’a olan hislerine engel olamaz.
Efe’nin oynadığı oyunda Eda’nın alacağı tavır ise Serkan ve Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükleyecektir.
-
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kerem Bürsin : Serkan Bolat
Hande Erçel : Eda Yıldız
Elçin Afacan : Melek Yücel
Sitare Akbaş : Figen Yıldırım
Anıl İlter : Engin Sezgin
Evrim Doğan : Ayfer Yıldız
Neslihan Yeldan : Aydan Bolat
Bige Önal : Selin Atakan
Çağrı Çıtanak : Ferit Şimşek
Alican Aytekin : Seyfi Çiçek
Ahmet Mark Somers : Alptekin Bolat
Ali Ersan Duru : Efe Akman
-
SEN ÇAL KAPIMI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI