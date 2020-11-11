Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 18. bölüm izle! Sen Çal Kapımı konusu ne? Oyuncuları kimler?

FOX'un romantik dizisi Sen Çal Kapımı, Hande Erçel ve Kerem Bürsin başrolünde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Beklenmedik bir aşk hikayesini konu edinen Sen Çal Kapımı, çarşamba akşamları yayımlanıyor. Peki Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen çal kapımı 18. bölüm kesintisiz izleme linki!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe, Türkiye’nin en önemli ailelerinden birini holdinge müşteri olarak getirerek Serkan’ın güvenini kazanmaya çalışır. Oysa aslında Serkan’la ilgili gizli planları vardır. Aile büyük projelerini vermeden önce, evlerinin tadilatını yaptırarak şirketi tanımak ister. Evin tadilatıyla Eda ve Serkan ilgilenir, evin sahipleri Emre ve Aslı’yla arkadaş olurlar. Aslı özel bir sırrını Eda’yla paylaşınca, işler çığırından çıkar. Serkan ve Eda birçok yanlış anlaşılmaya yol açacak tatlı bir maceraya atılırlar.

Bu arada Serkan, Eda’nın hamile olduğuna emindir. Ama Eda’nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Bir taraftan Eda’ya beslediği derin aşk, diğer taraftan ona yakın olamamak Serkan’ı mahveder.

Eda ise tüm kızgınlığına rağmen Serkan’a olan hislerine engel olamaz.

Efe’nin oynadığı oyunda Eda’nın alacağı tavır ise Serkan ve Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükleyecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK CANLI İZLE...

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.

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BÖLÜM TEKRARLARI İZLE

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SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Hande Erçel : Eda Yıldız

Elçin Afacan : Melek Yücel

Melisa Döngel : Ceren Başar

Sitare Akbaş : Figen Yıldırım

Anıl İlter : Engin Sezgin

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Bige Önal : Selin Atakan

Çağrı Çıtanak : Ferit Şimşek

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Ahmet Mark Somers : Alptekin Bolat

Ali Ersan Duru : Efe Akman

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SEN ÇAL KAPIMI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANMADI