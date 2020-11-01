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Sen Çal Kapımı 17. Bölüm 2. Fragmanı da Yayınlandı Hemen izle
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı SEN ÇAL KAPIMI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANları hazır. Hemen izle
Gündem 01.11.2020, 22:08 01.11.2020, 22:10
SON BÖLÜMDE NELER OLDU
16. BÖLÜM ÖZETİ
Serkan, Eda’yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan’ın yakın ve ilgili davranışları, Eda’nın dikkatini çeker. Serkan’ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.
Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler.
Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan’ın Eda’ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.
SEN ÇAL KAPIMI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...
2. FRAGMAN