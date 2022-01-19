Sefo - Affettim Şarkı Sözleri

Şarkı Sözleri

Sefo-o-o-oah

Tadım kaçıyor; biliyordum, deniyordum yine

Zaman geçiyor; bi' dilek tut, dile; sor kendine

Yokluğuna alıştım ya, varsın gibi

Pişmanlık duysan da fark etmez

Affettim, karşımda dursan da

Affettim, şeytana uysan da

Affettim, hevesim kursağımda

Affettim, kafamda kursam da

O sebebi iyi biliyor

Gelip bana sorma, hayır

Kafası gidip geliyor

Dedikleri korkunç,

O beni yine deniyor

Yine deniyor, yine deniyor

Bakınca bi' nedeni yok

Kime ne diyorsa

Benim gibisini arama

Yazık, bu kez yemiyorum böyle numaraları

Başarılar diliyorum sana da

Güzel hatırlamak istiyorum tüm olanları

Telefonun çalar arada

Ben aramıyorum, belki de bi' diğer hattayım

Durabiliyo' musun o oda da?

Acaba istemeden verilen bi' ceza mıyım?

Sen ve ben derindeki

Bi' korku ellerimdeki

Unutmadı bi' yer gibi

Topla herkesi

Hiç olmadan pazartesi

Yanımdasın da sahtesin

Aşk ve nefret sentezi

Umrumda değilsin, ner'desin

Affettim, karşımda dursan da

Affettim, şeytana uysan da

Affettim, hevesim kursağımda

Affettim, kafamda kursam da

Kartları dağıttım, kestim artık

Umut, bilmiyor mu Yaradan?

Bi' sor peki n'aptım

Olmuyor, bu gemi geçmiyor ki karadan

Ama son, dönemem, bi' hesap veremem

Çok ödendi bedel ve de "Kendime geldim."

"İnan bana." der yeniden

Neden zoruna gidiyor her kelimem

Affettim, karşımda dursan da

Affettim, şeytana uysan da

Affettim, hevesim kursağımda

Affettim, kafamda kursam da