Sefo - Affettim Şarkı Sözleri
Şarkı Sözleri
Sefo-o-o-oah
Tadım kaçıyor; biliyordum, deniyordum yine
Zaman geçiyor; bi' dilek tut, dile; sor kendine
Yokluğuna alıştım ya, varsın gibi
Pişmanlık duysan da fark etmez
Affettim, karşımda dursan da
Affettim, şeytana uysan da
Affettim, hevesim kursağımda
Affettim, kafamda kursam da
O sebebi iyi biliyor
Gelip bana sorma, hayır
Kafası gidip geliyor
Dedikleri korkunç,
O beni yine deniyor
Yine deniyor, yine deniyor
Bakınca bi' nedeni yok
Kime ne diyorsa
Benim gibisini arama
Yazık, bu kez yemiyorum böyle numaraları
Başarılar diliyorum sana da
Güzel hatırlamak istiyorum tüm olanları
Telefonun çalar arada
Ben aramıyorum, belki de bi' diğer hattayım
Durabiliyo' musun o oda da?
Acaba istemeden verilen bi' ceza mıyım?
Sen ve ben derindeki
Bi' korku ellerimdeki
Unutmadı bi' yer gibi
Topla herkesi
Hiç olmadan pazartesi
Yanımdasın da sahtesin
Aşk ve nefret sentezi
Umrumda değilsin, ner'desin
Affettim, karşımda dursan da
Affettim, şeytana uysan da
Affettim, hevesim kursağımda
Affettim, kafamda kursam da
Kartları dağıttım, kestim artık
Umut, bilmiyor mu Yaradan?
Bi' sor peki n'aptım
Olmuyor, bu gemi geçmiyor ki karadan
Ama son, dönemem, bi' hesap veremem
Çok ödendi bedel ve de "Kendime geldim."
"İnan bana." der yeniden
Neden zoruna gidiyor her kelimem
Affettim, karşımda dursan da
Affettim, şeytana uysan da
Affettim, hevesim kursağımda
Affettim, kafamda kursam da