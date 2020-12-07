Sefirin Kızı 31. Bölüm (7 Aralık 2020) HD Canlı İzle

31. Bölümde Neler Olacak?

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

Yayın Günü:7 Aralık Pazartesi Yayın Saati:20.00

GEÇEN BÖLÜM NELER OLMUŞTU?

Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare’nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki’nin ilişkilerini açıklar.

Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare’nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?