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Sefirin Kızı 27. Bölüm (9 Kasım 2020) tek parça full İzle
İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş’un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir? Sefirin Kızı 27. Bölüm (9 Kasım 2020) tek parça full
Gündem 10.11.2020, 00:04 10.11.2020, 00:06
27. Bölüm Konusu;
Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz’in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar’ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.
İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş’un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir?
Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek.
Yayın Günü:9 Kasım Pazartesi Yayın Saati:20.00 / Yeni bölüm