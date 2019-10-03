Sebze, Meyve ve Et Ürünleri Kaç Kalori?

Sebze, Meyve ve Et Ürünleri Kaç Kalori?
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Diyet yapmaya mı karar verdiniz ya da sağlıklı beslenmek mi istiyorsunuz? Sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor ama bir türlü kilo veremiyor da olabilirsiniz. Belki de besinler hakkında yeterli bilgiye sahip değilsiniz. Besinlerle ilgili önemli bazı bilgiler mutlaka aklınızın bir ucunda olmalı. Bunlardan birkaçı ise tükettiğiniz besinlerin kalorisi ve besin değerleridir. 

Yemeden önce "kaç kalori" diye sorun!


Çoğu zaman yediğiniz besinlerin kaç kalori olduğunu düşünmeden tüketirsiniz. Mesela açlık hissettiğinizde bir badem tanesi ya da bir lokma ekmek ağzınıza atarken kalori ve besin değerlerini düşünmezsiniz. Ancak aşırıya kaçmadan kalori hesabı yapmanız formunuzu korumanız açısından iyi olur. Tabii hangi besini nasıl ve hangi besinle birlikte tükettiğiniz de önemli. Kalori hesabı yaparken hataya düşmeyin.


Kalori cetveli nedir?
Kalori; besinlerle alınan, fiziksel aktivite ile harcanan ya da vücudun metabolik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli enerji birimidir. Günlük alınan enerji birimi de kalori cinsinden hesaplanır. Kalori cetveli ise, besinlerin veya yiyeceklerin 100 gram bazında ne kadar kalori içerdiğini gösteren tablodur. Kadınların günde ortalama 2000-2200, erkeklerin ise ortalama 2500 kalori almaları gerektiği bilinir. Ancak kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşam şekli, riskleri ve hastalıklarına göre bu değerler değişkenlik gösterir.


Sadece kalori hesaplamayın!
Kilo kontrolünde sadece kalori cetveline bağımlı kalmak son derece yanlıştır; kalorinin miktarı kadar, nasıl alındığı da önemlidir. Günlük alınması gereken miktarın, porsiyonu küçük, kalorisi yüksek pasta, börek gibi sağlıksız yiyeceklerden sağlanması kilo kontrolü anlamına gelmez. Kilo kontrolü bireye özel hazırlanmış, dengeli beslenme planları ile sağlanmalıdır.

Ekmek kaç kalori?


Ülkemizde diyet yapanlar, un, şeker ve tuzu kastederek ‘3 beyaz’dan kaçınır. Türkiye’de özellikle ekmek çok tüketilir. “Ekmek yemeden doymuyorum” diyenlerden olabilirsiniz; ancak ortalama 1 dilim beyaz ekmeğin (25gr) 69kcal olduğunu unutmayın. Yine atıştırmalık olarak düşündüğünüz patatesi de çok tüketiyorsanız aman dikkat! Çünkü bir sebze olmasına rağmen patatesi nasıl tükettiğiniz çok önemli. 100 gram patatesi haşlanmış yerseniz 76kcal alırsınız; ama kızarmış olarak aynı miktarda tüketirseniz 280kcal’yi tek seferde almış olursunuz. Patates cipsini ise yemeyi hiç düşmeyin. Çünkü 100 gram patates cipsi 568kcal’dir.

Peki 100 gram muz kaç kalori biliyor musunuz?


Meyvelerin ise sebzelere göre biraz daha dikkatli tüketilmesi gerekir. Çünkü muz, incir, karpuz ve kavun gibi meyveler içeriğindeki şeker oranı nedeniyle çok tüketilmemelidir. Örneğin, 100 gram muzun 85kcal’dir. Hele bir de diyabetiniz varsa mutlaka şeker oranı yüksek meyveleri yerken nasıl tüketeceğiniz konusunda bilgi alın. Mesela; diyabetiniz varsa inciri sütle tüketmeye çalışın.

Bazı besinlerin kalori değerleri: 

  

Sebzeler
Taze mısır 96 kcal/100 gr
Bezelye 84 kcal/100 gr
Haşlanmış patates 76 kcal/100 gr
Pırasa 52 kcal/100 gr
Pancar 43 kcal/100 gr
Havuç 42 kcal/100 gr
Kereviz 40 kcal/100 gr
Kuru soğan 38 kcal/100 gr
Fasulye 32 kcal/100 gr
Mantar 28 kcal/100 gr
Karnabahar 27 kcal/100 gr
Ispanak 26 kcal/100 gr
Lahana 24 kcal/100 gr
Biber 22 kcal/100 gr
Domates 22 kcal/100 gr
Turp 19 kcal/100 gr
Salatalık 15 kcal/100 gr

  

Meyveler
Avokado 167 kcal/100 gr
Muz 85 kcal/100 gr
İncir 80 kcal/100 gr
Erik 75 kcal/100 gr
Kiraz 70 kcal/100 gr
Üzüm 67 kcal/100 gr
Armut 61 kcal/100 gr
Elma 58 kcal/100 gr
Vişne 58 kcal/100 gr
Kayısı 51 kcal/100 gr
Portakal 49 kcal/100 gr
Mandalina 46 kcal/100 gr
Şeftali 38 kcal/100 gr
Çilek 37 kcal/100 gr
Kavun 33 kcal/100 gr
Limon 27 kcal/100 gr
Karpuz 26 kcal/100 gr

Et ürünleri
Domuz 513 kcal/100 gr
Ördek 404 kcal/100 gr
Yağlı koyun eti 310 kcal/100 gr
Yağlı sığır eti 301 kcal/100 gr
Kuzu pirzola 263 kcal/100 gr
Koyun eti 246 kcal/100gr
Az yağlı sığır eti 225 kcal/100 gr
Dana eti 223 kcal/100 gr
Tavuk eti 215 kcal/100 gr
Hindi 160 kcal/100 gr
Biftek 156 kcal/100 gr

  

Süt ürünleri
Kaşar peyniri 404 kcal/100 gr
Krem peyniri 349 kcal/100 gr
Dil peyniri 330 kcal/100 gr
Beyaz peynir 289 kcal/100 gr
Tulum peyniri 257 kcal/100 gr
Krema 134 kcal/100 gr
Koyun sütü 108 kcal/ 100 gr
Lor peyniri 90 kcal/100 gr
Yoğurt 62 kcal/100 gr
İnek sütü 61 kcal/100 gr
Ayran 38 kcal/100 gr

  

Yağlar
Sıvı yağ 88 kcal/10 gr(1yemek kaşığı)
Zeytin yağı 88 kcal/10 gr(1yemek kaşığı)
İç yağı 75 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı)
Margarin 71 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı)
Tereyağı 71 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı)
Mayonez 39 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı)
Hardal 14 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı)
Ketçap 10 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı) 

  

Kuru baklagiller
Pirinç 363 kcal/100 gr
Nohut 360 kcal/100 gr
Fasulye 340 kcal/100 gr
Mercimek 340 kcal/100 gr

Ekmek Grubu Besinler
Talaş böreği 615 kcal/ 1 dilim
Mısır unu 368 kcal/100 gr
Beyaz un 365 kcal/100 gr
Makarna 307 kcal/85 gr (1 porsiyon)
Yufka 250 kcal/ 1 ad.(165 gr)
Beyaz ekmek 69 kcal/ 1 dilim(25 gr)
Çavdar ekmeği 60 kcal/ 1 dilim(25 gr)
Kepek ekmeği 53 kcal/ 1 dilim(25 gr)

  

Kuruyemiş
Ceviz 651 kcal/100 gr
Fındık 634 kcal/100 gr
Badem 598 kcal/100 gr
Antep fıstığı 594 kcal/100 gr
Yer fıstığı 582 kcal/100 gr
Patlamış mısır 386 kcal/100 gr
Kavrulmuş kestane 245 kcal/100 gr
Haşlanmış kestane 131 kcal/100 gr

  

Tatlılar
Çikolatalı pasta 431 kcal/ 1 dilim
Bisküvi 418 kcal/100 gr
Elmalı tart 323 kcal/ 1 dilim
Pandispanya 280 kcal/100 gr
Dondurma 193 kcal/ 3 top (100 gr)
Sütlü çikolata 106 kcal/ 4 kare (20 gr)
Bitter çikolata 95 kcal/ 4 kare (20 gr)
Kakao 29 kcal/1 çorba kaşığı(10 gr)
Bal 15 kcal/ 1 tatlı kaşığı(5 gr)
Üzüm pekmezi 14 kcal/ 1 tatlı kaşığı(5gr)

  

İçecekler
Sütlü ve şekerli kakao 91 kcal/100 ml
Kola 59 kcal/100 ml
Elma suyu 47 kcal/100 ml
Meyveli soda 46 kcal/100 ml
Portakal suyu 45 kcal/100 ml
Gazlı içecek 39 kcal/100 ml
Soğuk çay 30 kcal/100 ml
Şekersiz sade kahve 9 kcal/100 ml
Şekersiz çay 3 kcal/100 ml

Kaynak: Acibadem.com.tr

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