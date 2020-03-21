Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları - 21 Mart 2020 Cumartesi

Sayısal Loto Çekilişinde 1307. hafta ikramiyesi çekilişi Milli Piyango idaresinde akşam 21.15 te gerçekleştirildi. Büyük ikramiyeye ait sayılar ve ikramiye tutarları haber detayımızda. Sayısal Loto sonuçları 21 Mart 2020 tarihli haberimizde



21 MART 2020 Cumartesi Tarihli Sayısal Loto Çekiliş Sonucu 21.15 te açıklanacak

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18 MART 2020 Tarihli Sayısal Loto Sonuçları

14-21-27-29-39-47

6 bilen kişi sayısı :1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı:1.037.676,60 TL

5 bilen kişi sayısı :75 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5.536,20 TL

4 bilen kişi sayısı :3.909 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:79,65 TL

3 bilen kişi sayısı :68.028 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12,20 TL



Sayısal Loto'yu Nasıl Kazanırım

Sayısal Loto birçok oyun severin hayallerini süsleyen ikramiyeler dağıttı. Bu ikramiyeler sayesinde birçok insan hayal bile edemeyecekleri kalitede bir yaşam sürmeye başladı. Türkiye'de yaşayan insanların kafasında her hafta ortak bir soru var; Sayısal Loto'yu Nasıl Kazanırım. Sayılsa Lotoyu kazanma teknikleri sizin için inceledik ve bir araya getirdik. Bu tekniklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

Sayısal Loto zengin eden teknikler;

Sayıların yarısını tek, Yarısını Çift Sayılardan seçmektir. Bir teoriye göre, sayıların yarısını tek yarısını ise çift sayı olarak tercih ederseniz şansınız yüzde 4 oranında artmaktadır. Bunun küçük bir olasılık olduğunu düşünmeyin. Küçük olasılıklar büyük farklar yaratabilir. Aynı kuponu her hafta ısrarla oynamaktır. Aynı kuponda her maça 20 yıl boyunca beraberlik oynayan bir İngiliz 2013 yılında Spor Totoyu tek başına bilmeyi başardı. Büyük ikramiyenin sahibi oldu. Lost dizisindeki Fibonacci Sayılarını yazmak (Lanetli olabilir) Makineye oynatmak, belki şansızlığınızı yenmenizi sağlayabilir. Her onlu basamaktan birer sayı, otuzlu basamaklardan ikişer sayı seçmek. Bu tarz modeller geliştirirseniz tutma olasılığınız yükselmektedir. Yapılan bir çok araştırma bazı modellerin rastlantısal da olsa diğerlerine oranla daha çok çalıştığını göstermektedir.

Belirttiğimiz teknikler size yüzde 100 kazanma olasılığı vermemektedir. Sayısal Loto'yu Nasıl Kazanırım soruna verilebilecek bir kaç cevaptan ibaret olduğunu unutmayın. Sizde eğer kazanmak istiyorsanız bu teknikler ile şansınızı arttırabilirsiniz. Bunun bir şans oyunu olduğunu ve şansın her zaman yüzde 50 olduğunu unutmayın. Ya kazanırsınız, ya da kaybedersiniz. Bu tarz oyunlarda oyuncuların kazanma ihtimalleri milyonda, on milyonda birden bile düşüktür. Fazla paranın huzur getirmediğini de söylemeden geçemeyeceğim. Bu tarz büyük ikramiyeler kazanan insanların yapılan bir çalışmaya göre yüzde 10'u daha sonra hapse girmiştir. Yüzde 50'ye yakın bir kısmı ise ömrünün geri kalanında davalar ile uğraşmıştır. Bu istatistiklerin oluşmasında en büyük katkı çok paranın başa büyük dertler açabilmesinden kaynaklanmaktadır. Sayısal Loto'yu Nasıl Kazanırım sorusu size belki büyük ikramiye kazandırabilir ama başınızı beladan kurtaracağınızı garanti etmez.

Şans oyunlarını bilinçli oynamak önemlidir. Kendinize ve ailenize zarar verecek miktarlarda oyun oynamamaya özen gösterin. Ne kadar büyük miktarlarda paralar yatırırsanız yatırın, sadece 1 kolon oynayan birine de ikramiye isabet edebilir. Kendinizi bunu başaramıyorum diye yıpratmanıza gerek yok. Eğer oynamaya devam ederseniz, kuponlarınız küçük bile olsa kazanma şansınız devam edecektir. Bilinçli oyun oynayan bireyler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara zarar vermezler. Sayısal Loto'yu Nasıl Kazanırım sorusunun en güzel cevabı ise şansınız varsa olabilir. Eğer yeteri kadar şanslı iseniz ve yukarıdaki teknikleri ısrarla denerseniz, olasılığınız yükselecektir. Sizde zengin bir insan olarak hayatınızın geri kalanını sürdürebilirsiniz. Ama bu yolda vakit ve para harcarken, kendinizi minimum miktarda zarara uğratmaya dikkat etmelisiniz.