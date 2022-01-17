Sayısal Loto 17 Ocak 2022 sonuçları belli oldu
Çılgın Sayısal Loto 17 Ocak 2022 sonuçları ve bilet sorgulama Milli Piyango online adresinde!
Gündem 17.01.2022, 21:35 17.01.2022, 21:38
17 OCAK 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sayısal çekilişi pazartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30’da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise “millipiyangoonline.com” adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş oldu
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