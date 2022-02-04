Samsun Onur Anıtı'na Yapılan Alçakça Saldırı Sonrası Tüm Türkiye Bunu Konuşuyor! İşte Samsun'da Onur Anıtı Nöbeti.. "Helal Olsun" Dedirtti!

3 Şubat Perşembe tarihi sabahında Samsun'da Atatürk Onur Anıtı'nı halatla çekerek yıkmak isteyen iki kişi göz altına alındı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise Samsun polisi ve Valiliği tarafından eşzamanlı yapılan çalışmalar sonrasında 2 zanlı tutuklandı. Yaşanan bu olaylar sonrasında ise Samsun'lular meydanda bulunan Atatürk Onur Anıtı'nın önüne giderek tüm gün boyu nöbet tuttu. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birisi olan Samsun Onur Anıtı'nda yaşanan gelişmeler ise haber50.com adresinde yer alıyor.

İlkadım Belediyesi ve Atakum Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'na kurulan çadırlarda, anıt çevresinde toplanarak tepkisini dile getiren vatandaşlara çay ve kandil simidi ikramı yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

SAMSUNSPOR TARAFTAR GRUBUNDAN AÇIKLAMA GELDİ!

“Samsun’umuzun hatta ülkemizin sembolü haline gelen Atatürk Anıtı, bildiğiniz üzere heykeltıraş Henrick Krippel tarafında yapılarak 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için ayak bastığı bu noktaya konulmuştur. O günden bu yana anıtımız Samsun ve Türk halkının onur abidesi olmuştur. Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk Anıtı'na yapılan bu saygısızlığı asla affetmiyoruz. Yapılan bu menfur saldırı Samsun ve Türk halkının onur ve gururuna yapılmıştır. Milli Mücadele şehir olan Samsun’umuzda bu tarz bir olayın tekrarının yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saldırının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz”